تركيا تعلن عن خطة استثمارية متكاملة بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيطر الشأن الاقتصادي، على محاور المباحثات السودانية التركية بالخرطوم، حيث أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، عن رؤية واستراتيجية اقتصادية متكاملة، لقطاعات شملت الزراعة الثروة الحيوانية والنفط والمعادن والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، وفتح خط طيران بين الخرطوم واسطانبول قريباً ثم مدينة بورتسودان، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين، ثم قيام شركة تركية للاستثمار في مجال التعدين خاصة الذهب والبترول قريباً، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات وأضاف: “تفكير تركيا نحو السودان أخذ موقفاً استراتيجياً ومكانة ومتينة وعمقية، يدلل على ذلك الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مبيناً أن جلسات المباحثات تركزت حول تهيئة الوزارات والإرادة السياسية، بجانب التحضيرات للاجتماع الاستراتيجي في ديسمبر المقبل، مشدداً على طرح برامج ومشروعات للتعاون الأخرى سترى النور في الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن هناك ترتيبات للتوسع التجاري ورفع حجم التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى مليار دولار، ثم إلى 10 مليارات دولار لخطة خمسية مقبلة، مؤكداً على ضرورة العمل بطريقة متسارعة وتحويل الإرادة السياسية إلى عمل واقعي، يتوج (إحساس السعادة) بالعلاقات الثنائية، متوقعاً قدوم (أيام جميلة) من خلال التوسع وامتداد العلاقة بين السودان وتركيا.

إلى ذلك أكد السودان حرصه واستعداده على المتابعة التنفيذية المحكمة، لجهة عدم ضيق الوقت، وقال وزير الدولة بالمالية مسلم الأمير، في تصريح صحفي أمس إن الإرادة السياسية والتنفيذية متوفرة لإزالة كل العقبات لإنفاذ الاتفاقيات والمصالح المشتركة بين البلدين.