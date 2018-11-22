الخرطوم :800 ألـف برميل من نفط الجنوب ببورتسودان جاهزة للتصدير

شهاب محمد - الخرطوم - نفط

الخليج 365 :

كشف وزير النفط والغاز والمعادن ازهري عبدالقادر عبدالله ان (800) الف برميل نفط من خام حقل (توما ثاوث) في ولاية الوحدة بدولة الجنوب وصل الى ميناء بورتسودان في البحر الاحمر حاليا وهو جاهز للتصدير، وقال الوزير في كلمته في المؤتمر الدولي للنفط والطاقة الذي أقامته وزارة النفط بدولة الجنوب امس في جوبا ، قال ان حقول جنوب السودان بتكاتف المهندسين من الجنوب والسودان منذ يوليو سبتمبر الماضي نجحوا في حقل توما بنسبة (100)% ، مؤكدا التزام حكومة السودان نحو دولة جنوب السودان بشأن اعادة تشغيل كافة الحقول في البلاد و إن البلدين يخططان لتوقيع اتفاق تعاون يسمح للخبراء في قطاع النفط بتبادل الزيارات والخبرات.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في فندق كروان النائب الاول للرئيس تعبان دينق الذي طالب شركات النفط والمستثمرين بوضع التحوطات اللازمة في الاعتبار لمنع التلوث البيئي أثناء العمل في قطاع النفط، واضاف قاي إن حكومة جنوب السودان تعمل على تطوير قطاع النفط.

من جانبه قال وزير النفط إزيكيل لول جاتكوث، إن هذا العام أفضل من العام الماضي، مبيناً أن الحكومة تمكنت من جذب عدد من المستثمرين الأجانب في مجالات شتى، الجدير بالذكر ان المؤتمر سوف يختتم اعماله اليوم بمشاركة كبرى الشركات النفطية العالمية .

في تطور متصل قال وزير النفط في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث إن جازبروم نفط الروسية وقعت مذكرة تفاهم مع بلاده للتنقيب في أربع مناطق نفطية وهي ثالث اكبر شركة تنقب عن النفط في روسيا ولديها وجود في مجال النفط بعدد من الدول الافريقية الاخري، وأبلغ جاتكوث أن الذراع النفطية لجازبروم الروسية العملاقة للغاز تنتظر مزيدا من المعلومات بشأن المناطق من وزارة النفط قبل أن تبدأ التنقيب، ولم تستجب جازبروم نفط على الفور لطلب التعليق. وهناك شركات أجنبية أخرى لها نشاط في قطاع النفط في جنوب السودان، من بينها سي.إن.بي.سي الصينية، وبتروناس الماليزية، وأو.إن.جي.سي فيديش الهندية.