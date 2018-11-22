في افتتاحية الممتاز…الأمل عطبرة يفاجئ أهلي مروي ويكسب الثلاثة نقاط

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الخليج 365 :

تمكّن الأمل عطبرة من تحقيق الفوز على مضيفه أهلي مروي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” ضمن المجموعة الثانية من منافسة الممتاز.

وسجّل للأمل عطبرة كلاً من ديفيد إلينا، وياسر فولة، فيما أحرز للأهلي اللاعب عمرو مبارك.

ووضع الفريق الشهير بـ”فهود الشمال” أول ثلاث نقاط في رصيده.