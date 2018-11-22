- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - عاجل
الخليج 365 :
تمكّن الأمل عطبرة من تحقيق الفوز على مضيفه أهلي مروي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” ضمن المجموعة الثانية من منافسة الممتاز.
وسجّل للأمل عطبرة كلاً من ديفيد إلينا، وياسر فولة، فيما أحرز للأهلي اللاعب عمرو مبارك.
ووضع الفريق الشهير بـ”فهود الشمال” أول ثلاث نقاط في رصيده.
شكرا لقرائتكم خبر عن في افتتاحية الممتاز…الأمل عطبرة يفاجئ أهلي مروي ويكسب الثلاثة نقاط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .