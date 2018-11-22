زراعة (٨٤) ألف فدان قمح في الموسم الشتوي بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض صديق عبد القادر استهداف الوزارة زراعة ٨٤ ألف فدان بمحصول القمح في الموسم الزراعي الشتوي، لافتاً لاكتمال التحضيرات من حيث تأهيل البنيات التحتية للمشاريع الزراعية وتوفير التقاوى والتمويل وأكد زراعة أكثر من ١٠ آلاف فدان في الموسم الشتوي وأن العمليات الفلاحية مستمرة بكافة مشاريع النيل الأبيض الزراعية.

وقال إن هناك برامج مصاحبة للموسم الشتوي تتمثل في الإرشاد الزراعي حول كيفية تطبيق الحزم التقنية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وأشاد بجهود الشركات المستثمرة عبر الزراعة التعاقدية في زراعة مساحات كبيرة وتطبيق أفضل التقانات الزراعية، وأضاف أن الولاية ساهمت بصورة كبيرة في الجهود التي تبذلها الدولة في تأهيل البنيات التحتية للمشاريع الزراعية، وكشف عن حزمة من البرامج تبنتها الوزارة لزيادة الإنتاج في المرحلة القادمة، وقال إن الوزارة تعكف على وضع خارطة استثمارية لجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين لدفع عجلة الاقتصاد بالولاية.

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