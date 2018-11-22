وزير النفط السوداني: محادثات مع شركة أمريكية لبناء مصفاة على البحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير النفط السوداني أزهري عبد الله، أن الحكومة تجري محادثات مع شركة أمريكية لبناء مصفاة للنفط في بورتسودان على البحر الأحمر.

وتعمل السودان على إعادة التعامل مع الشركات الأمريكية بعدرفع العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عقدين على البلاد لاتهامها برعاية الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن السودان يعد منفذاً للنفط الخام الذي يتم إنتاجه في الجارة جنوب السودان، بعدما انفصل الجنوب عن الشمال عام 2011 ومعه ثلاثة أرباع الاحتياطات.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن عبد الله القول إن طاقة المصفاة ستكون معالجة 200 ألف برميل يومياً. ووصف الوزير المنشأة بأنها “ستكون عاملاً مشجعاً للراغبين في الاستثمار في السودان”.

وأضاف: “يهمنا وجود المصفاة في الميناء لخدمة المنطقة. فهي ستكون بمثابة صمام أمان للبلاد لأننا نستورد بعض المنتجات البترولية”.

وقال عبد الله إنه رغم أن رفع العقوبات يعزز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول، فإن السودان يسعى إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي.

وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد التقى مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري لبدء محادثات بهذا الشأن.