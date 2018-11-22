شركات الطيران الليبية ترفع أسعار التذاكر ثلاثة أضعاف

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بنغازي — سبوتنيك . وجاء في بيان صحفي للخطوط الجوية الإفريقية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الخطوط الجوية الإفريقية تعلن اليوم الخميس عن رفع أسعار تذاكر السفر ثلاثة أضعاف عن سابقتها، ابتداء من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مضيفةً بأن "السبب في ذلك يعود إلى قرار المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الماضي ، والقاضي بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وعدم استثناء شركات الطيران من ذلك".
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وطالب البيان "المسافر مراعاة حالة أن عدم استخدام التذكرة قبل الأول من كانون الأول/ ديسمبر القادم، يُلزم المسافر بدفع الفروقات، أما في حالة استخدام جزء من التذكرة قبل ذات التاريخ فلا يُلزم المسافر بدفع الفروقات".
يشار أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، بحث في 15 أغسطس/ آب الماضي ، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات يجب أن تكون في صالح المواطن الليبي.
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