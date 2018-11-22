بيان عاجل من الديوان: الملك سلمان يوجه بمغادرة ولي العهد

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد "غادر اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".

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ويشارك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالأرجنتين، نهاية الشهر الجاري، ضمن جولة خارجية.

جاء ذلك حسبما نقلته وسائل إعلام سعودية، عن وزير الطاقة السعودي، خالد عبد العزيز الفالح.

وأوضح الفالح أن ابن سلمان سيحضر قمة العشرين بالأرجنيتن، في إطار جولة خارجية سيقوم بها، دون تفاصيل أكثر.

ومن المقرّر أن تُعقد قمة العشرين في دورتها الجديدة بالأرجنتين، يومي 30 نوفمبر الجاري، ومطلع ديسمبر المقبل، بحضور عدد من قادة العالم.

ولم تعلن السلطات السعودية تفاصيل الجولة الخارجية، غير أنها ستكون أول جولة يقوم بها ولي العهد منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول، الشهر الماضي.