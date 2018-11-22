تركيا تؤهل 100 ممرضة وقابلة في إدلب السورية

إدلب (سوريا) / براق قره جه أوغلو / الخليج 365

تعمل مدرسة التمريض والقبالة التابعة لـ"هيئة الإغاثة التركية" (İHH) على تدريب 100 امرأة في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وتهدف المدرسة التي تم افتتاحها مؤخرا إلى تخريج 100 قابلة وممرضة كدفعة أولى على أن تليها دفعات أخرى بعد تخريج هذا الدورة.

وأفاد المسؤول عن القسم الطبي ضمن فعاليات الهيئة في سوريا، إبراهيم طلاس، لمراسل الخليج 365، بأن عدم توفر الإمكانيات والكوادر الطبية يشكل خطرا على حياة الأطفال والأمهات أثناء عملية الولادة.

وأشار طلاس إلى أن الحاجة إلى البيئة الملائمة لإجراء الولادة هو ما دفع الهيئة إلى افتتاح هذه المدرسة في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، لافتاً إلى أن 100 امرأة سيخضعن للتدريب في المدرسة في عامها الأول.

وأوضح طلاس أن المدرسة ستوزع شهادات للواتي ينهين التدريب بنجاح، لكي يتسنى لهن تقديم خدماتهن لسكان المنطقة.

وبين طلاس أن الهيئة منحت عدة مستشفيات في إدلب أدوية ومعدات طبية خاصة بعمليات الولادة، إلا أن الحاجة لتلك الأدوية والمعدات ما زالت مستمرة بسبب العدد الكبير للسكان في المحافظة، والذي يبلغ 4 ملايين نسمة.

وتقوم "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية" (İHH) منذ بدء الحرب سوريا بتقديم مساعدات كبيرة متنوعة للمتضررين والمحتاجين، بدءا من الطعام والغذاء وحتى اللباس ومستحضرات النظافة.