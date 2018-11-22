"غريفيث" يلتقي زعيم الحوثيين لبحث إحياء السلام في اليمن

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

أفادت جماعة "الحوثيين"، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، التقى زعيمها عبد الملك الحوثي في صنعاء، لبحث إحياء مباحثات السلام.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في بيان الخميس، إن الحوثي أكد لغريفيث أهمية "المصداقية والإرادة لدى قوى العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) في تبني الحل السياسي بعيدا عن المغالطات والتزييف"، وفق تعبيره.

وناقش الجانبان، بحسب "عبد السلام"، سبل تهيئة الظروف لإجراء مشاورات بين أطراف الصراع الرئيسية في ديسمبر / كانون الأول المقبل، والتسهيلات المطلوبة لنقل جرحى ومرضى الحوثيين للعلاج في الخارج وعودتهم.

كما شدد الحوثي على ضرورة إنهاء قيود اقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في البلاد.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس "اللجنة الثورية العليا" في الجماعة محمد علي الحوثي، وجود "آمال كبيرة" بوقف الحرب في اليمن، وفق "مراحل متعددة".

والسبت، قال غريفيث في مجلس الأمن إنه يعمل بجد لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية لاستئناف المشاورات السياسية كما هو مخطط له.

وتعهد غريفيث بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع الرئيسية في السويد أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة ضبط النفس لإيجاد مناخ موات لعقدها.

ورحبت الأطراف اليمنية بالمبادرة، وأعلن الحوثيون من جانبهم وقف الضربات الصاروخية على السعودية، واستعدادهم لوقف وتجميد المعارك، فيما أعلنت الحكومة موافقتها على المشاركة في المشاورات.

وجرت تلك التطورات إثر ضغوط دولية متصاعدة على الرياض لإنهاء الحرب، بعد أيام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي.