"الجيش الحر" يواصل عملياته الأمنية ضد العصابات شمالي سوريا

حلب (سوريا) / عمر كوباران / الخليج 365

ألقى الجيش السوري الحر، الخميس، القبض على 40 عنصرا من العصابات الإجرامية، وصادر الأسلحة التي بحوزتها، في عملية أمنية ببلدة "جوبان بي" في ريف حلب شمالي سوريا.

يأتي ذلك بعد عمليات مماثلة قام بها الجيش الحر في مدن الباب وعفرين وجرابلس بمحافظة حلب.

ووفق مراسل الخليج 365 في المنطقة، فإن الجيش الحر ألقى القبض خلال العملية التي بدأت صباح اليوم، على أعضاء من عصابة المدعو "أبو جواد الغربي"، وأخرى تابعة للمدعو "أبو صدام".

كما صادر أسلحتهم وسيطر على أبنية كانت العصابات تستخدمها مقرات لها.

وعلمت الخليج 365 من مصادر مطلعة، أن العملية ضد العصابات ستمتد إلى بقية المدن والبلدات في المنطقة.

ويقوم الجيش الحر بدعم من الجيش التركي، بعملية واسعة لتطهير المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، من العصابات الإجرامية المتهمة بالسرقة والسطو وتجارة المخدرات.