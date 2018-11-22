فلكية_جدة: أفضل فرصة لرصد الفوهات القمرية المشعة.. اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر البدر يمكن رصده بعد غروب شمس اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 في سماء السعودية والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن ذلك هو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد الفوهات القمرية المشعة خلافاً لبقية التضاريس، كما أنها فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

وقال “أبو زاهرة”: القمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، والسبب في ذلك هو الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتَّت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأضاف: سيتبع “القمر البدر” المسار الظاهري لشمس مطلع “مايو” عبر قبة السماء، وعند منتصف الليل، عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الآخر من الأرض ويكون القمر البدر في موقع شمس الظهر في مطلع “مايو” أعلى قبة السماء.

وأردف: نظراً لأن القمر البدر يظهر عندما يقع القمر مباشرة مقابل الشمس خلال الشهر؛ فإن القمر البدر يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء، والذي تتبعه الشمس من الآن فصاعداً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتابع: في النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية سيشرق القمر البدر من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماماً كما تفعل الشمس ظاهريّاً في “مايو”.

وقال “أبو زاهرة”: في النصف الشمالي سيحلق القمر البدر لشهر نوفمبر عاليًا مثل شمس الربيع، ولكن في المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

وأضاف: سيسطع القمر البدر مع غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي، باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية؛ ففي أقصى الشمال سيحاكي القمر شمس منتصف الليل؛ حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية؛ لأن مسار القمر في السماء يتغير اعتماداً على موقع الراصد على الأرض.

جدير بالذكر أن القمر سيصل لحظة البدر المكتمل صباح الجمعة 23 نوفمبر في الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت السعودية (5:39 صباحاً بتوقيت غرينتش).