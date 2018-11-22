حساب_المواطن يوضح.. هل يزيد الدعم لذوي الإعاقة؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح برنامج حساب المواطن، أن الإعاقة الجسدية والذهنية لا تؤثر على حجم الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.
وتلقى حساب خدمة عملاء البرنامج على “تويتر” تساؤلا من مواطنة قالت فيه: “عندي سؤال إذا كان رب الأسرة لديه إعاقة دائمة، هل يزيد المبلغ؟.
ورد البرنامج بقوله: “لا يؤثر ذلك على قيمة الدعم، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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