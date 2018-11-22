الخليج - هيفاء الأمير أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير قرارا ًبتكليف الدكتور أحمد غيث المحمادي مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

ويعمل المحمادي كطبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال ويعد من الكوادر الصحية المتميزة. ومن جانبه ثمّن المحمادي ثقة مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة سائلاً الله أن يوفقه لخدمة أهالي وزوار البيت الحرام.

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