شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. إشادة دولية بمساعدات السعودية لليمن والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

انطلاق فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشرة بالرياض

انطلقت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس الأربعاء فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشرة بتقديم عروض متنوعة من الأطفال والجهات الحكومية والأهلية والسفارات المشاركة.

المهرجان الذي يقام على مدى ٣ أيام تحت شعار "١١ سنة من البهجة"، حظي في يومه الأول بحضور كثيف من الزوار، واستمتع الأطفال وأسرهم بالفعاليات المصاحبة له، والتي شملت معرض الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالطفل، والتي زاد عددها عن ٥٠ ركنًا، والتي تضمنت مشاركة ١٠ دور نشر متخصصة بكتاب الطفل.

وقُدمت خلاله عروض فلكلورية وشعبية عن بعض مناطق المملكة، واستعراضات لفرق أطفال، وأقبل الأطفال على زيارة "بيت الرعب" وعاشوا الإثارة والمغامرة من خلاله، والاستمتاع بالرسم والألعاب،

كما شاركت سفارة إندونيسيا بعرض غنائي راقص من التراث الإندونيسي بعنوان "دولاتان" تفاعل الحضور معه كثيرًا، وقدمت جمعية التراث السوداني فعاليات متنوعة عن التراث السوداني، وسط حضور عدد من الزوار من الجالية السودانية في الرياض بالإضافه لعروض السفارات المشاركه الأخرى.

واستعرض مجموعة من الأطفال مواهبهم الخاصة وسط إشادات من الحضور وتحفيز لهم ولإبداعاتهم، والتي تنوعت ما بين تلاوات للقرآن بصوت شجي والمشاركة بأناشيد وأغاني وطنية، وعروض الأزياء، وغيرها من المواهب.

الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية

دشَّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مشاريع "وعد الشمال"، في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة 85 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 22.7 مليار دولار أميركي.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن قطاع التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 31 مليار ريال، وبعد انتهائها ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية.

ولفت الفالح إلى أن المرحلة الثانية من وعد الشمال سترفع إنتاج السعودية من الفوسفات إلى 9 ملايين طن سنويا.

الأرصاد: هطول أمطار متفرقة على جازان

هطلت الليلة الماضية، أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة وفيفا، والدائر بني مالك، وهروب، ومراكز الحقو، ومنجد ووساع ورزان وقيس والقصبة والحميرة وآل زيدان ودفا وعثوان، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

يونيسيف تشيد بدعم "سلمان للإغاثة" لتنفيذ مشاريع إيصال المياه النظيفة في اليمن

أشادت منظمة اليونيسيف، بدعم المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمنظمة في تنفيذ مشاريع إيصال المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي في اليمن.

وقالت منظمة اليونيسيف في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إنه بفضل هذا الدعم من المملكة العربية السعودية تمكنت المنظمة من تقديم الدعم الطارئ لإنقاذ حياة الأطفال في المجالات الصحية والغذائية وخدمات الصرف الصحي باليمن.

ويعد الحصول على مياه الشرب في اليمن أمرًا مكلفًا للغاية خاصة للأشخاص الأكثر ضعفًا، حيث يوجد الآن 16 مليون شخص نصفهم من الأطفال لا يوجد لديهم ما يكفي من خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وتكافح اليونيسيف لمنع انتشار مرض الكوليرا بدعم من الشركاء من خلال دعم وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية والمدن اليمنية وضمان توصيل المياه النظيفة إلى ملايين السكان.

كما تقوم اليونيسيف في إيصال المياه الصالحة للشرب وتأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة قعطبة الريفية بمحافظة الضالع جنوب اليمن الأشد تضررًا من الكوليرا، حيث سيتمكن 2000 من سكان الضالع من الاستفادة من تلك الخدمات والوصول إلى المياه النظيفة وحماية أنفسهم من الأمراض الوبائية.