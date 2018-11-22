شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء رسمي من «تعليم القصيم» ضد المسيئين عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القصيم:

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لائحة ادعاء للنيابة العامة بالمنطقة؛ بشأن تجاوزات بعض المغردين والمغردات عبر تطبيق “تويتر” ونشر الاتهامات، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الإدارة وقياداتها، وكتابة عبارات تحمل صفة السب والشتم، والتهم المجرمة نظاماً.

واستندت الإدارة التعليمة في ادعاءها للنيابة إلى مواد نظام الجرائم المعلوماتية، وتحديداً المادة الثالثة البند الخامس “التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”، والتي تنص على معاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على عام وغرامة خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وأوضحت مصادر أن التعليقات المنشورة والمخالفة للنظام، والتي تم رصدها، تتزامن –في الغالب- مع الحالات المناخية المضطربة (أمطار-غبار) التي تشهدها منطقة القصيم، والمطالبات المتعددة بشكل مستمر بتعليق الدراسة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقرره إدارة تعليم المنطقة، بعد أن تم تكوين لجنة مركزية مختصة؛ لاتخاذ قرارات التعليق برئاسة نائب وزير التعليم.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في إدارة تعليم القصيم، أن كل متجاوز للأنظمة سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقه؛ لحماية الإدارة العامة ومنسوبيها من التجاوزات المسيئة والمجرمة نظاماً، مع الترحيب بالنقد الهادف والمطالبات والاقتراحات الايجابية سواء بـ”تويتر” أو غيره.

وكان عدد من المغردين والمغردات قد أطلقوا مؤخراً هاشتاق تعليق الدراسة بالقصيم تضمّن بعض التغريدات المسيئة التي طالت قيادات الإدارة، وحمّلتها مسؤولية التعليق رغم عدم صلاحياتها بذلك، وتجاوزت بالإساءات، وهو ما استوجب رفع “تعليم القصيم” ادعاء عاجلاً للنيابة العامة ضد كل المعرفات المسيئة نظامياً.