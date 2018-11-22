شكرا لقرائتكم خبر عن «الفالح»: المملكة ستغير خريطة إنتاج الفوسفات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أن المملكة ستصبح ثاني أكبر دولة تنتج الفوسفات في العالم. وأوضح في كلمته خلال حفل تدشين مشاريع وعد الشمال، أن المرحلة الثانية من وعد الشمال تتضمن استثمار 31 مليار ريال. وأشار إلى أن مشاريع وعد الشمال تم تدشينها باستثمارات إجمالية تبلغ 85 مليار ريال.

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