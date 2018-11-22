شكرا لقرائتكم خبر عن «طلقات نارية» تنهي حياة وافد أثناء نومه في مزرعة بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لقى وافد عربي مصرعه، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لعدة طلقات نارية “طائشة” وهو نائما بمزرعة في قرية البديع والقرفي، التابعة لمنطقة جازان.
وأوضحت مصادر أن الضحية شاب يمني كان نائماً في أرض فضاء بمزرعة في قرية البديع والقرفي، ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد أصابته عدة رصاصات طائشة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن إطلاق النار كان صادراً من استراحة بها مناسبة في المحافظة.
وأكدت المصادر استمرار التحقيقات؛ لإثبات مصدر النيران بشكل قاطع واستكمال الإجراءات.
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