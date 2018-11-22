شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المفحطين بملعب بلدية القريات.. و«المرور» يتوعدهم بالعقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكّن رجال المرور بمحافظة القريات من القبض على قائدي المركبات الذين مارسوا “التفحيط” في ملعب البلدية.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات المقررة عليهم في نظام المرور، كما سيتم إحالتهم للجهة المشرفة على الملعب؛ لتقدير الأضرار ومطالبتهم بالتعويض.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر المركبات تمارس “التفحيط” داخل الملعب، مما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المغردون بوقف مثل هذه الممارسات.