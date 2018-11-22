الزيارات الثنائية بين الإمارات وفرنسا.. حوار نشط وعلاقات نموذجية

تمثل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول يحتذى به على جميع المستويات وفي المجالات كافة.

تأسست العلاقات بين الإمارات وفرنسا منذ 1971 على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، حيث سعت دولة الإمارات للتواصل الثقافي والعلمي مع جمهورية فرنسا، التي تتبنى التوجهات نفسها في محاربة الإرهاب والتطرف والأفكار الهدامة.





وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمارات والطاقة المتجددة والنووية والنفطية والدفاع والأمن والتربية والثقافة.

العلاقات الإماراتية-الفرنسية النموذجية، القائمة على مبادئ المصالح المتبادلة والتعاون المشترك، اتسمت بالتطور المطرد في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما تسهم الزيارات الوزارية الفرنسية المنتظمة إلى الإمارات العربية المتحدة في إقامة حوار سياسي نشط يشمل جميع القطاعات.





"العين الإخبارية" ترصد الزيارات المتبادلة بين الجانبين الإماراتي والفرنسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة:

18 و19 يناير/كانون الثاني 2016: زيارة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي السابق لوران فابيوس إلى الإمارات.

20 مايو/أيار 2016 : زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى باريس.

2 و3 ديسمبر/كانون الأول 2016: زيارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند إلى الإمارات.

5 يوليو/تموز 2016: زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى باريس.

15 يوليو/تموز 2017: زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى الإمارات.

21 يونيو/حزيران 2017: زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى باريس.

6 سبتمبر/أيلول 2017: زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين إلى الإمارات.

5 أكتوبر/تشرين الأول 2017: زيارة خلدون خليفة أحمد المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية للاستثمار إلى باريس، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للحوار الاستراتيجي بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات للمشاركة في افتتاح متحف "اللوفر أبوظبي".

1 يونيو/حزيران 2018 الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى باريس.

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى الإمارات.