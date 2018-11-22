محمد بن زايد: الإمارات وفرنسا شريكتان في الحرب على الإرهاب

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، إن دولة الإمارات تعطي العلاقات مع فرنسا أهمية كبيرة، وتسعى إلى تطويرها وترقيتها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تقديره لما لمسه من حرص الرئيس الفرنسي على دعم العلاقات الإماراتية- الفرنسية.

وشدد على أن الإمارات وفرنسا شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب، ودعم قيم التسامح وتعزيز الحوار والتفاعل والتعايش بين الشعوب والحضارات.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الفرنسي، تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، مؤكدا أنها ستسهم في توثيق التعاون بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

وحمل ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأكد الجانبان حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق على أعلى مستوى حول القضايا الإقليمية والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.