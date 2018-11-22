النائب العام الإماراتي: البريطاني ماثيو هيدجز اعترف بالتهم الموجهة إليه

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية نطقت، (الأربعاء)، بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز (بريطاني الجنسية) بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة.

وأضاف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الاتهامات جاءت بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه، واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات، وفقا للدستور الإماراتي والقوانين، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة بريطانيا.

وأكد النائب العام، في تصريح له، أنه بعد أن أبدى محامي المتهم جميع أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع إلى المتهم، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة؛ قررت المحكمة غلق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.

وأوضح النائب العام أن الحكم الذي صدر اليوم لا يعد حكما نهائيا، إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجددا، بما في ذلك بحث الأدلة ضده وجميع أوجه دفاعه، والاستماع إليه وإلى محاميه، وهي إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لدستورها وقوانينها.