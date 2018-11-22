مباريات المونديال في دول المقاطعة... "فيفا" يلمح إلى مفاجأة

وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) والذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

الاتحاد القطري لكرة القدم

توسيع البطولة من 32 منتخبا إلى 48 سيعني على الأرجح مشاركة الدول المجاورة للبلد المضيف قطر في استضافة المباريات، وهو ما قد يساعد على علاج الخلافات السياسية. وفي أي توسع، والذي قد يتم قبل موعده الأساسي بأربع سنوات كما هو مخطط من قبل "فيفا"، سيتعين على قطر العمل مع دول لديها معها خلافات سياسية، من بينها ربما السعودية والإمارات والبحرين.

وقال إنفانتينو: "بالتأكيد العلاقة مع الدول المجاورة تعد عاملا يعقد الموقف"، ولكنه أضاف: "عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الناس يتحدثون مع بعضهم".

وقال إنفانتينو إن قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا بثمانية ملاعب، لذلك فإن أي توسع سيعني أن مباريات إضافية يتعين أن تلعب خارج البلاد".

وختم "هناك مناقشة مفتوحة وصريحة، إذا كان هذا ممكنا، وملائما، فأنا سعيد للغاية، إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدا في أي حال، ولكنني لن أكون سعيدا إذا لم نقم بالمحاولة".

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إن بطولة كأس العالم القادمة "مونديال قطر 2022"، ستكون تاريخية ولن تنسى.

وأوضح إنفانتينو في تصريح لموقع "فيفا" الرسمي على الانترنت، أن الملاعب التي ستقام فيها المباريات قريبة جدا من بعضها البعض، وأن أقصى مسافة زمنية بين الملعب والآخر لن تزيد عن ساعة.

وأضاف أن البطولة ستقام في مناخ مثالي، وأن درجات الحرارة في قطر تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأشار إلى أن إقامة مونديال 2022 في قطر، ستكون تجربة مهمة، وأن محبي كرة القدم سيزورون دولة رائعة ومتميزة (حسب تعبيره).

وتابع قائلا: "أتوقع أن مونديال قطر سيكون أفضل بطولة على الإطلاق، وأدعو محبي كرة القدم للتوجه إلى هذا البلد".