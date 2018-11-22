ولي العهد السعودي في مهمة قرب الحدود العراقية (فيديو)

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واصطحب ولي العهد في زيارته الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وزار ولي العهد عددا من مشايخ عرعر المتاخمة للحدود العراقية، وقام شاب بالتقاط سيلفي معه.
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