دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أول هاتف من سامسونج بنتوء في الشاشة سيحمل إسم جالكسي M

ذكرت تقارير جديدة أن شركة سامسونج على وشك الإعلان عن سلسلة هواتف جديدة ستحمل إسم جالكسي M لتحل محل سلسلة J وستنافس سلسلة M الجديدة ضمن فئة الهواتف المتوسطة بأسعار في المتناول.

المواصفات لن تخرج كثيراً عما هو معتاد في هذه الفئة من الهواتف ولكن اللافت هو أن هذه السلسلة ستظهر النتوء لأول مرة في هواتف جالكسي حيث ستحمل شاشة Infinity-U التي أعلنت عنها سامسونج قبل أسبوع في مؤتمر المطورين الماضي.

هاتف Galaxy M بحسب منصات البنشمارك سيقدم شاشة بدقة FHD وسيعمل بمعالج Exynos 7885 مع 3GB ذاكرة عشوائية و 32GB ذاكرة تخزين مع كاميرا رئيسية بدقة 13MP وكاميرا للسيلفي بدقة 8MP حيث ستعمل هذه المواصفات بنظام اندرويد 8.1.

سامسونج ربما تجهز لأن يكون هذا الهاتف باكورة هواتفها المتوسطة في عام 2018 لذلك مجرد اسابيع بسيطة تفصلنا عن التعرف رسمياً على سلسلة جالكسي M الجديدة.

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التدوينة أول هاتف من سامسونج بنتوء في الشاشة سيحمل إسم جالكسي M ظهرت أولاً على عالم التقنية.