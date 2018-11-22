دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أحدث إصدار تجريبي من مايكروسوفت لانشر يأتي بأدوات تتبع الوقت Digital Health

واحدة من أبرز الإضافات على إصدار أندرويد 9.0 هي Digital Wellbeing، والتي هي عبارة عن ميزة يُمكِن أن تُساعد المستخدم على تتبع كيفية استخدام الهاتف وتغيير عادة التصفّح، بين قوسين “الحد من الإدمان”، بنفس الوقت لا يملك الجميع إصدار أندرويد 9.0، ولكن مع أحدث إصدار من تطبيق مايكروسوفت لانشر 5.1 أصبح بإمكان معظم مستخدمي أندرويد تجربة هذه الميزة.

حيث مع هذه الإضافة الجديدة على اللانشر، سيتمكّن المستخدم من تتبع التطبيقات التي يستخدمها، ومدة الاستخدام، وحتى عدد المرات التي يقوم بها بإلغاء قفل هاتفه، وستجد هذه الإضافة في بطاقة على يسار الشاشة الرئيسية.

من جانبه أيضًا حصل اللانشر على العديد من الإضافات الأخرى وهي على النحو التالي:

تعرض بطاقة لانشر To Do الآن المهام من تطبيقات مثل Microsoft To Do و Outlook و Skype.

تعرض بطاقة Launcher Notes الآن ملاحظاتك من Sticky Notes على Windows و Outlook و OneNote، مما يسمح لك بمزامنة المهام والملاحظات من هذه التطبيقات.

تحديث بطاقة كلمة المرور للمساعد الشخصي كورتانا.

إضافة الدعم لـ “Hey Cortana” لفتح أندرويد.

إظهار نتائج بحث سريعة للأسهم والعملات عبر محرك “بينج”.

أخيرًا إصدار مايكروسوفت لانشر 5.1 متاح وكما أسلفنا سابقًا كإصدار تجريبي، حيث يمكنك الحصول عليه بالانضمام للمجتمع التجريبي الخاص بالتطبيق على متجر قوقل بلاي، أو تحميله كملف APK من هنا.

التدوينة أحدث إصدار تجريبي من مايكروسوفت لانشر يأتي بأدوات تتبع الوقت Digital Health ظهرت أولاً على عالم التقنية.