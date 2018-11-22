ألعاب خبيثة تخترق هواتف نصف مليون مستخدم لنظام "أندرويد"

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كتب - عاصم الأنصاري:

اخترق مبرمج، يُطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم لنظام "أندرويد"، باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقا طورها بنفسه.

ووفقا للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو، فإن ألعاب "بنتو" الخادعة جميعها تنتمي لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، حيث أن جميعها كانت لا تعمل.

ووفق تصريحات سيتفانكو، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب"، قامت شركة جوجل الأمريكية بحذف هذه الألعاب الخبيثة من متجر "بلاي ستور"، بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، خصوصًا مع دخول لعبتين منهما في قائمة "الأكثر تداولا" على المتجر.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، يقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.

يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.