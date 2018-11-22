شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: سننشئ وكالة لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الخميس إن العراق يخطط لإطلاق وكالة لإعادة الإعمار ستركز على مشاريع مثل ميناء فى المياه العميقة وشبكة للسكك الحديدية. وأبلغ صالح مؤتمرا دوليا فى روما أن العراق يخطط للعمل مع كيانات أجنبية، بما فى ذلك صناديق الثروة السيادية، بشأن مشاريع للبنية التحتية فى مسعى لإعادة إعماء البلاد بعد سنوات من الحرب.

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