شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر 10 مخابئ للإرهابيين فى 3 ولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تدمير 10 مخابئ للإرهابيين بشمال شرقى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع فى بيان اليوم الخميس، "أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت دوريات للجيش أمس خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايات باتنة وسكيكدة وميلة من كشف وتدمير عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتى الصنع ونظارة ميدان ومواد غذائية وملابس وأغراض أخرى".

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت دورية للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطنى بولاية بشار، أربعة تجار مخدرات وضبطت بحوزتهم 70,6 كجم من المخدرات بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين، مشيرا إلى أنه تم ضبط 4 كجم من المخدرات كانت بحوزة ثلاثة تجار مخدرات بولاية تلمسان.