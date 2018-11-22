تشاووش أوغلو لموغيريني: السلطات السعودية لا تتعاون في قضية مقتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الخميس، السلطات السعودية بمحاسبة قتلة الصحفي جمال خاشقجي.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع موغيريني في أنقرة إنه “يجب تحقيق العدالة في جريمة مقتل خاشقجي وينبغي أن يكون هناك تعاون دولي”.

وأضاف: “يجب محاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي في تركيا”، مجددا حديثه عن أن “السلطات السعودية لم تتعاون مع الجانب التركي”.

وأردف وزير خارجية تركيا قائلا: “منفتحون على التعاون مع السعودية ومصممون على معرفة الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي”، مؤكدا: “إنهاء قضية مقتل خاشقجي غير وارد الآن”.

من جهتها، قالت موغيريني: “ننتظر تحقيقا شفافا في قضية خاشقجي ولكن لم يحدث بعد مثل هذا التحقيق”.

وأضافت: “الاتحاد الأوروبي يقول إنه تجب محاسبة كل المسؤولين فعليا عن قتل خاشقجي”.

عربي21