ارتباك في الرئاسة التركية بشأن ابن سلمان

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نقلت قناة "خبر" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه لن يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، وذلك بعدما قال متحدث باسم أردوغان إنهما قد يلتقيان.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" في وقت سابق اليوم الخميس عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين قوله ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يلتقي الزعيمان خلال القمة، "ننظر في جدول الأعمال. قد يحدث هذا".

وأشار متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى إمكانية إجراء لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة "مجموعة العشرين" المقرر انعقادها في الأرجنتين.

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حالة التضارب تلك عبرت عنها تصريحات مصدر في الرئاسة التركية أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" وقال فيها: "هذا التصريح لم يصدر عنا، وليس لدينا أية معلومات حول الموضوع حاليا، ولا نعرف ما هو مصدرها".

وتبدأ قمة مجموعة العشرين، أعمالها بالأرجنتين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه السعودية أزمة على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض عدة روايات عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.