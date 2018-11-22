ارتباك في الرئاسة التركية بشأن ابن سلمان

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© Sputnik . Sergey Guneev
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" في وقت سابق اليوم الخميس عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين قوله ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يلتقي الزعيمان خلال القمة، "ننظر في جدول الأعمال. قد يحدث هذا".
وأشار متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى إمكانية إجراء لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة "مجموعة العشرين" المقرر انعقادها في الأرجنتين.
© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
وتبدأ قمة مجموعة العشرين، أعمالها بالأرجنتين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه السعودية أزمة على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض عدة روايات عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
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