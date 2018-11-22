الأسد يفي بوعوده... الإفراج عن أول أردني موقوف في السجون السورية

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وفي التفاصيل، أفرجت السلطات السورية اليوم الخميس، عن المواطن الأردني الموقوف لديها علي البشابشة. بحسب ما ذكره موقع "خبرني".

وكان رئيس مجلس النواب الأردني السابق، رئيس الوفد البرلماني الذي زار دمشق لأيام عديدة، عبد الكريم الدغمي، قد كشف عن مناقشة قضية الموقوفين الأردنيين في سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير العدل هشام الشعار، مؤكدا أن الرئيس السوري وعد بإطلاق سراحهم والعفو عن غالبيتهم إن لم يكن جميعهم.

وقال الدغمي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عقب لقاء الوفد الأردني بالوزير الشعار، يوم الثلاثاء الماضي، إنه بحث ملف الموقوفين الأردنيين في السجون السورية "مشيرا إلى أن النقاش جرى بروح إيجابية جدا.

وأكد الدغمي أن الرئيس الأسد قال خلال اللقاء: "احضروا لي قوائم بالموقوفين الأردنيين فنحن عفونا عن من حمل السلاح في وجه الدولة"… وأوضح الدغمي حينها أنه سيتم إرسال قوائم بأسماء الأردنيين الموقوفين في سوريا، "وإن شاء الله سيكون الإفراج عنهم قريبا جدا، وحسب وعد الرئيس الأسد سيطلق سراح الأغلبية إن لم يكن الجميع".

وفي موضوع الإفراج عن الأردني البشابشة، قال النائب قيس زيادين إن السلطات السورية أفرجت عن البشابشة وسيعود إلى الأردن يوم غد الجمعة.

وكان مصدر مطلع كشف للموقع الأردني أن 3 نواب لم يغادروا مع الوفد إلى الأردن اليوم الخميس وذلك لاستكمال إجراءات الإفراج عن البشابشة.