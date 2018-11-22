عبد الملك الحوثي يتحدث عما سيحدث في ديسمبر المقبل في اليمن

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القاهرة — سبوتنيك. وجاءت تصريحات الحوثي خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس.
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وأضاف أنه "تم مناقشة ما يمكن أن يساعد على إجراء مشاورات جديدة في شهر ديسمبر القادم، وعن التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج وإعادتهم وكذلك تم حث الأمم المتحدة على التوازن والحياد في أدائها وسعيها لإيجاد حل سياسي شامل".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله " (الحوثيين)، في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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