تحذير عربي إلى تركيا وإيران

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روما — سبوتنيك. وقال أبو الغيط، في جلسة نقاش أثناء مشاركته في منتدى الحوارات المتوسطية الرابع، والذي يعقد في روما، "على إيران أن تفكر جديا في إعادة النظر بسياساتها تجاه العالم العربي، وعلى تركيا أيضا أن تفهم أنه خلال الدفاع عن مصالحها، لا يمكن لها أن تتعدى على المصالح العربية".

وسبق لكثير من الدول العربية التحذير من التدخلات التركية والإيرانية، حيث سبق لكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أن أصدرت بيانا ضد التدخل التركي والإيراني في الأزمة السورية، على سبيل المثال.

وقالت الدول الأربع، التي تشكل "اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، في بيانها المشترك، إنها "نددت باستمرار بالتدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية".