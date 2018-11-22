- 1/2
- 2/2
© AP Photo /
وسبق لكثير من الدول العربية التحذير من التدخلات التركية والإيرانية، حيث سبق لكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أن أصدرت بيانا ضد التدخل التركي والإيراني في الأزمة السورية، على سبيل المثال.
وقالت الدول الأربع، التي تشكل "اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، في بيانها المشترك، إنها "نددت باستمرار بالتدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية".
شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عربي إلى تركيا وإيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .