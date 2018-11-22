مصر تقلص الدعم النقدي للأسر ليقتصر على طفلين بدلا من ثلاثة

القاهرة / الخليج 365



قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، الخميس، إن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" سيقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة، اعتبارا من مطلع 2019.



وأطلقت مصر، قبل ثلاثة أعوام، برنامج "تكافل وكرامة"، ويستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.



ويشترط لحصول الأسرة على المبالغ النقدية أن يستمر أطفالها في الحضور إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة من أيام الدراسة الفعلية.



وأضاف مدبولي، في بيان لمجلس الوزراء، أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" خلال 3 سنوات من إطلاقه، بلغ 2.2 مليون أسرة تضم 9.5 ملايين مواطن، بقيمة 26.1 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).



وأكد أن الهدف من خفض عدد الأطفال المستفيدين يستهدف إضافة أسر جديدة في أمس الحاجة إلى الدعم.



وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تحتكم إلى المنطق وتعتمد على مواردنا المتاحة، وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني".



وأوضح أن مشكلة التضخم السكاني الذي تشهده مصر، تهدد النمو الاقتصادي وتعطل جهود التنمية.



وتنظم مصر حملة توعية لمواطنيها لضبط النسل وتنظيم الأسرة في محاولة لإبطاء معدل النمو السكاني.



وتعد مصر أكبر دولة عربية سكانا، وطبقا لأرقام حكومية بلغ عدد السكان 96.3 مليون نسمة بالداخل مطلع 2018، بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة، عن بيانات آخر تعداد في 2017.

