النقل: شبكة #قطارات_سار في #وعد_الشمال توفر 70% من التكلفة

الخليج - واس

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن شبكة الخطوط الحديدية بمدينة وعد الشمال توفر 70% من وقود الديزل الذي تحتاجه الشاحنات لنقل الكميات نفسها من وإلى مدينة وعد الشمال.

وأضاف العامودي في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروعات وعد الشمال أن شركة سار ستستمر بتقديم خدماتها بتوفير عدة مرافق في مدينة وعد الشمال الصناعية عبر خط حديدي يتصل بالشبكة الحديدية لقطار الشمال، إضافة إلى العمل على تنفيذ وصلة لربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة (أرامكو السعودية ) في (منطقة واسط وبري) وإلى مدينة رأس الخير على الساحل الشرقي.

وأوضح الدكتور العامودي أن قطارات “سار” للمعادن تسهم كرافد اقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة الخطوط الحديدية في النقل بين مناطق المملكة ومنها على سبيل المثال (ترشيد كفاءة الطاقة وحماية البيئة، وتوفير ما نسبته 70% من وقود الديزل الذي تحتاجه الشاحنات لنقل الكميات نفسها من مدينة وعد الشمال واليها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الطرق العامة والمحافظة على بنيتها التحتية مدة أطول، والحد من حوادث الطرق حيث يزيح قطار التعدين أكثر من 70 ألف شاحنة شهريًا عن الطرق، لافتًا إلى أنه منذ بدء تدشين نقل المعادن بالقطارات في عام 2011م وحتى اليوم، تمكنت قطارات “سار” من نقل أكثر من 37 مليون طن من (الفوسفات، والبوكسايت، والكبريت المصهور، وحمض الفوسفوريك)، ووصل عدد الشحنات التي تخص مدينة وعد الشمال إلى ما يقارب 2 مليون طن.