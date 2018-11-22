أول #محطة_توليد بنسبة توطين 100%.. تعرف على #القرية_البخارية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت محطة القرية البخارية، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن نجاحها في توطين جميع الوظائف والأعمال الهندسية والفنية بنسبة 100%.

وبحسب “عكاظ” فقد بينت “الشركة السعودية للكهرباء” أن تلك الخطوة تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة علمياً وهندسياً لقيادة المواقع الرئيسية والدقيقة في محطات التوليد والتحويل وجميع الإدارات الفنية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تمنح الشباب السعودي الفرصة الأكبر للعمل في المواقع التقنية والفنية والهندسية، حيث تعتبر محطات توليد الكهرباء من أكثر المواقع الإستراتيجية التي تعمل «السعودية للكهرباء» على توطين كل الوظائف الفنية والتقنية فيها.

وبهذا الإنجاز، تكون محطة القرية البخارية التي تنتج 2500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وتقع في المنطقة الشرقية، أول محطة بخارية في المملكة يتم سعودتها بالكامل، معتمدة على كوادرها الوطنية المدربة.

وأوضح مدير المحطة المهندس إبراهيم العواشز، أن الشباب السعودي الذي يدير ويشغل المحطة حالياً، يزيد عددهم على 118 مهندساً وفنياً تدربوا في معهد الشركة السعودية للكهرباء في الرياض، إضافة إلى التدريب على رأس العمل.

وكانت محطة القرية البخارية، حققت إنجازاً منذ عامين بإعادة اعتمادها على الغاز بدلاً عن الزيت الخام، وهو من الإجراءات التي حققت للشركة وفراً مالياً يتجاوز 12.4 مليون ريال سنوياً.

وأشار العواشز، إلى أن المحطة تفخر بأنها المحطة الناشطة في الإبداع والابتكار، حيث حصلت الأسبوع الماضي على المرتبة الثانية من المعهد البريطاني، عن اختراع أحد أبناء المحطة، وهو المهندس صادق العباد (استخدام الضواغط الهوائية في تفريج الفتحة بين أنابيب السخان).