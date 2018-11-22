شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط الأبرز.. "جوجل" يكشف عما بحث عنه السعوديون والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الخميس، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

عرعر

في الساعات الماضية، زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، مطار عرعر، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما كان في استقبال الملك المفدى، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن -أيده الله- ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عرضًا مرئيًا تناول 65 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية بلغت 10,532,730,802 ريالًا في منطقة الحدود الشمالية.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط 25% منذ بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات أوائل أكتوبر، بضغط من موجة البيع المكثف التي اندلعت في وقت لاحق من ذلك الشهر، والتي أدخلت عقود الخام إلى نطاق السوق الهابط في نوفمبر ، ومحت بذلك مكاسبها خلال هذا العام، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

هنا الزاهد

رغم الجدل الكبير الذي أثاره الفنان المصري أحمد فهمي عندما هاجم أحد متابعي خطيبته الفنانة هنا الزاهد على "إنستغرام"، لمجرد إنه انتقد إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، قرر فهمي مواصلة هجومه وإحراجه لجمهور الزاهد، ولم يقف صامتًا أمام تعليق أحد متابعيها الذي قال فيه: "أحمد فهمي ميستاهلكيش"، ليرد فهمي عليه بعنف: "وتستاهلك إنت يا جربوع".

وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً ، إذ أكد متابعو الزاهد أن خطيبها يزداد عنفًا مع جمهورها ويصر على إحراجهم.

قرعة دوري أبطال أسيا 2019

أُجري، اليوم الخميس، سحب قرعة دوري أبطال آسيا للعام 2019، في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في نسخة عام 2019، 32 فريقًا، إذ تم تقسيم الفرق إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضًا، وسيبقى نظام الفصل موجودًا بين أندية الشرق والغرب حتى المباراة النهائية.