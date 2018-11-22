وزير يمني: الحوثيون حولوا الجامعات لثكنات عسكرية وتحشيد طائفي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور حسين باسلامة، الأربعاء، أن مليشيا الحوثي حولت الجامعات إلى ثكنات عسكرية ومناطق للتحشيد الطائفي.



جاء ذلك في كلمة له باسم اليمن، في أعمال المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل المنعقد في العاصمة المكسيكية مكسيكو، حسب ما نقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وأوضح باسلامة أن مليشيا الحوثي الانقلابية عسكرت الحياة الجامعية في مناطق سيطرتها وحولت الجامعات إلى ثكنات عسكرية ومناطق للتحشيد الطائفي والتجنيد العسكري في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان وجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية.



ولفت إلى الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في مؤسسات التعليم العالي من قبل المليشيا الحوثية، التي كان آخرها فصل المئات من الكوادر الأكاديمية وإزالة أسمائهم من كشوفات المرتبات في مناطق سيطرتها.



وأكد حرص الحكومة اليمنية الشرعية على تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه أبناء الشعب كافة، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار الدولي ٢٢١٦.

