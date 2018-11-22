محمد بن زايد وماكرون يبحثان سبل تعزيز علاقات البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وفرنسا.

كما بحث الجانبان، في باريس، آلية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى فرنسا، بعد أن أنهى زيارته إلى المملكة الأردنية، أمس الثلاثاء، والتقى خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.