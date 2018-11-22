مسعود بارزاني يزور بغداد لأول مرة منذ استفتاء الاستقلال

أعلن مصدر في مكتب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، وصوله إلى العاصمة بغداد.

وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"العين الإخبارية"، إن "بارزاني بدأ زيارته إلى بغداد، وسيلتقي ضمن برنامج زيارته عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة الاتحادية العراقية، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي".

ولفت إلى أن بارزاني سيلتقي أيضاً رؤساء الكتل البرلمانية، في مقدمتهم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، ومقتدى الصدر رئيس ائتلاف سائرون، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة.

وسلط محمود الضوء على أبرز الملفات التي سيبحثها بارزاني في بغداد خلال الزيارة، والتي تتناول "آفاق دعم العملية السياسية وحكومة عادل عبدالمهدي، إضافة إلى بحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها في كركوك وسنجار ومخمور وخانقين، وبحث وضع جدول زمني لتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور العراقي الخاصة بحل مشاكل هذه المناطق".

ومن المقرر أيضاً أن يبحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعراق، ووضع قوات البيشمركة وحصتها من الموازنة العامة من التدريب والتسليح.‎

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لبارزاني بعد استفتاء الاستقلال الذي نظمه الإقليم في سبتمبر 2017، الذي سعى خلاله الأكراد إلى فتح باب التفاوض من أجل إقامة دولتهم، وهو ما أثار التوتر بسبب رفض الحكومة المركزية العراقية، والقوى الإقليمية والدولية.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في سبتمبر 2017، بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على الاستقلال، ودعت إلى إلغاء كل ما يترتب عليه.

وقالت المحكمة في حكمها إن "استفتاء إقليم كردستان غير دستوري ويجب أن يتم حل كل ما يترتب عليه وإلغاء نتائجه".