الجيش اليمني يقترب من مركز مديرية "رازح" بصعدة

اقتربت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من تحرير مركز مديرية "رازح" شمالي محافظة صعدة، وذلك بعد معارك عنيفة كبدت مليشيا الحوثي فيها 19 قتيلاً وجريحاً.



وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع وقرى جديدة شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي وباتت على مشارف الخط الرئيسي الواصل إلى مركز مديرية رازح.

وأوضح البيان أن وحدات باللواء السابع حرس حدود تمكنت من تحرير قرى "الجثامة" و"آل سبتان" و"القرن"، و"حوالي" و"تباب شرقي المقران" إثر هجوم مباغت شنته القوات بدعم من تحالف دعم الشرعية على مواقع تمركزات مليشيا الحوثي.



وأسفرت المعارك عن مقتل 8 حوثيين وإصابة أكثر من 11 عنصراً آخرين، وسط معارك شرسة تستمر فيها قوات الجيش من تطهير القرى تمهيداً للوصول إلى مركز مديرية رازح.



كما دمرت مقاتلات التحالف العربي دورية حوثية تقل تعزيزات فيما دكت بغارات أخرى مواقع وتحصينات المليشيا في المنطقة ذاتها.



وقال البيان إن الفرق الهندسية نزعت أكثر من 80 لغماً وعبوة ناسفة كانت تزرعها المليشيا داخل قرى السكان وجوار المنازل ووسط الطرقات.



وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت قبل أسبوعين جبل الأزهور الاستراتيجي الواقع على بعد 5 كيلو من مركز مديرية رازح أقصى شمال البلاد، المعقل الأم لمليشيا الحوثي الإرهابية.