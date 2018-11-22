شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: ملف القبائل العائدة سينتهي قريباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عدداً من أعيان منطقة الحدود الشمالية بمنازلهم، وذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية للمنطقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة استقبال أعيان المنطقة وجمع من المواطنين لولي العهد في عدد من المنازل، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم إنسان المنطقة.

وأكد ولي العهد أن الملك سلمان وجه بدراسة كافة الملفات المتعلقة بالقبائل العائدة والآن هي في مرحلة الرصد والدراسة، وقريباً سينتهون من ذلك.