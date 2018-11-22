شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خادم الحرمين يصل إلى مقر حفل تدشين مشروعات «وعد الشمال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر حفل تدشين مشروعات “وعد الشمال الصناعي”. وسيقوم خادم الحرمين الشريفين بتدشين المرحلة الأولى من المشروع بقيمة استثمارات 55 ملياراً، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية والتي تبلغ قيمتها 30 مليار ريال. ويقع الصرح الصناعي الجديد على بعد 15 كيلومتراً عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أكد أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

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