شكرا لقرائتكم خبر عن «القمل» ينتشر بين طالبات مدارس بقيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الشرقية:

انتشرت حشرة القمل بين طالبات مدارس محافظة بقيق في المنطقة الشرقية بشكل كبير ومتزايد، وذلك بسبب الزحام الشديد بين الطالبات في مدارس البنات المحدودة بالمحافظة.

وأوضحت مصادر، أن الازدحام في المدارس ساعد في انتشار مرض «القمل» بين الطالبات، الأمر الذي جعل بعض المدارس، خاصة الابتدائية، تقوم بعمل حملات تفتيشية على الطالبات، هدفها حث الطالبات على النظافة الدورية، لـ«الوطن».

وأكد بعض الأهالي أنهم فوجئوا ببناتهن بعد عودتهن من المدرسة يقمن بهرش شعرهن، وباتصالهن على إدارة المدارس، أفادوهم بأن عددا من طالبات المدرسة مصابات بالقمل، وأن المدارس تنظم حملات تفتيش على الطالبات وبرامج إرشادية، وتمّ توزيع أدوية.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلان سعيد الباحص، إنه لا يوجد أي شكوى تم رصدها بالمكتب “بنين أو بنات” بهذا الخصوص من أولياء الأمور. وإنْ وجدت حالات فيتم التواصل مع ولي الأمر.

وأكد “الباحص” أن هناك خطاً مباشراً وتعاوناً كبيراً بين التعليم والشؤون الصحية في المنطقة، سواء في جانب الطب الوقائي، خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية، أو الإعلام الصحي، في إيراد المعلومة وإعلانها دون التأخر، وبثها بشكل صحيح ودقيق.