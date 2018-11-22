الان تتابع خدمة مثيرة في هواتف “آيفون” تمكنك من التنصت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

يستمر مستخدمي هواتف آيفون المحترفين، في الكشف عن المزيد من الخدمات المثيرة، التي تضفي مميزات قوية للجوال.

وبحسب موقع “ماك وورد”، فإن نظام التشغيل “iOS 12″، الذي يستفيد منه مستخدمو آيفون يتيح الاستفادة من سماعات “آيربود” ليس فقط باستماع الموسيقى والرد على الهاتف، ولكن يمكن للمستخدم تكبير الصوت والإنصات إلى الكلام الخافت حتى وإن جرى النطق به عن بعد.

وبفضل هذه الخدمة، يمكنك أن تسمع بسماعات “آيربود” إلى ما يقال على مقربة من جهاز “الآيفون” حتى وإن كان على بعد أمتار منك، في حين قد يستغل البعض هذه الخاصية في التنصت على الآخرين.

كما يتمكن المستخدمين من اللجوء إلى هذه الخدمة في الأماكن، التي يكثر بها الضجيج مثل المطاعم، ولتشغيل هذه الخاصية، يحتاج المستخدم إلى القيام بخطوات بسيطة أولا من خلال توصيل السماعات بالجهاز عبر البلوتوث، وعندئذ سيصبح بإمكانه أن يحول الهاتف إلى ما يشبه جهازاً لالتقاط الصوت.

ويتم التشغيل عبر الدخول على الإعدادات والضغط على “مركز المراقبة” (CONTROL CENTER)، وثم الضغط على “COSTUMIZE CONTROL”.

وعند بلوغ هذه المرحلة، يجدر بالمستخدم أن يضغط على رمز استماع يتخذ شكل الأذن، حتى يفعل خاصية “Live listen”.