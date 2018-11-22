انت الان تتابع تفاصيل خبر تشمل تركيا وقطر.. وفد لـ"حماس" برئاسة هنية سيبدأ جولة خارجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:24 مساءً - قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، إن وفداً من قيادة حركة "حماس" من داخل قطاع غزة، وخارجه، سيجري جولة خارجية تشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وفد الحركة الذي سيغادر القطاع سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وسينضم للوفد قيادات من الحركة موجودة في الخارج وعلى رأسها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إضافة إلى أعضاء آخرين من المكتب السياسي.

وذكرت المصادر ذاتها لـ"الخليج 365"، أن الزيارة ستشمل العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها قطر ومصر وتركيا، متوقعةً أن تشمل كذلك جمهورية إيران، لكن دون تأكيد رسمي حتى هذه اللحظة.

وعن الملفات التي سيبحثها وفد "حماس" خلال زيارته، أوضحت أنها ستتناول ملفات سياسية متعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، منها المصالحة الداخلية مع حركة "فتح"، والتصعيد الحاصل على حدود قطاع غزة، والتطورات المتعلقة كذلك بملف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، إضافة إلى بحث توطيد علاقات "حماس" بتلك الدول وتطوير العلاقات معها.

وتعد زيارة هنية للقاهرة هي الثالثة منذ انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس".

وكان وفد من حركة "حماس" برئاسة هنية قد غادر إلى القاهرة في التاسع من شهر فبراير الماضي، في زيارة مفاجئة، بحث فيها مع المسؤولين المصريين ملفات المصالحة والأوضاع في قطاع غزة، وتحدثت مصادر في حينها أن هنية كان يخطط لزيارة خارجية إلا أن الظروف قد أرجأت الزيارة لوقت لاحق.

واختار مجلس الشورى العام الجديد لحركة "حماس" هنية رئيساً للمكتب السياسي خلفاً لخالد مشعل، وذلك في الانتخابات التي جرت في السابع من مايو 2017، بالعاصمة القطرية الدوحة وغزة تزامناً، بواسطة نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).