بالفيديو.. الملك سلمان يتأثر عند إشارة العواجي إلى جهود "المؤسس" في توحيد المملكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

نشرت قناة "السعودية" على حسابها في موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لقصيدة الشاعر حاكم العواجي، التي ألقاها مساء أمس (الأربعاء) في حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة زيارته التاريخية للمنطقة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهد إلقاء "العواجي" لقصيدته الحماسية تأثر الملك سلمان بالمعاني التي تضمنتها، حينما أشار فيها إلى الأدوار التاريخية للملك المؤسس في توحيد المملكة وحفظها من الفتن، بعد أن انتشر الجهل والظلام في الجزيرة العربية.

ووصف "العواجي الملك المؤسس في القصيدة بأنه "فيصلي ينزع الحق بالسيف الصريم وأذن وكبر وصلى على الفتنة وقام".

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