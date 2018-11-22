شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. موظفو تونس يطلقون إضرابا عاما يشمل المدارس والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، اليوم الخميس، إضرابا عاما بين الموظفين فى تونس جراء رفض الحكومة مطالب اتحاد الشغل حول الأجور، حيث شهدت العاصمة تونس وعدد من المدن مظاهرات حاشدة. أطفال تونسيون يسيرون أمام أحد المدارس المغلقة بسبب الإضراب وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

أعداد كبيرة من الموظفين التونسيون شاركوا فى التظاهرات

المتظاهرون احتشدوا أمام محكمة تونسية

تونسية تهتف خلال المظاهرات

تونسيون يشاركون المظاهرات

حشد كبير من المواطنين التونسيون

حواجز أمنية تفصل بين المتظاهرين ورجال الأمن

رجل أمن يقف أمام المتظاهرين

عدد من الموظفين المشاركين فى الإضراب

لافتات يحملها موظفو تونس

مسن تونسى يشارك فى المظاهرات

مواطن يرفع رغيف خبز خلال مظاهرات اليوم فى تونس

موظفون تونسيون يشاركون فى الإضراب

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