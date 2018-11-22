شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع وعد الشمال سيزيد الناتج الإجمالى غير النفطى للسعودية 24 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان إن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز دشن اليوم الخميس مدينة وعد الشمال الصناعية المتوقع أن تعزز الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى للمملكة بمقدار 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا، أو ما يعادل نحو 3%.

ويهدف مشروع مدينة الصناعات التعدينية البالغة تكلفته 85 مليار ريال، الكائنة فى المنطقة الشمالية بالمملكة وتمتد على مساحة 440 كيلومترا مربعا، إلى دعم المملكة لتصبح أحد أكبر منتجى الفوسفات فى العالم بحلول 2024.