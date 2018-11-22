شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى: مقتل 6 من حركة الشباب فى ضربتين جويتين بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الأمريكى اليوم الخميس، إنه قتل ستة من مسلحى حركة الشباب فى الصومال فى ضربتين جويتين شنهما على أهداف قرب بلدة فى ولاية جلمدج شمال شرقى العاصمة.

وأضاف أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة فى غارة جوية ثانية أمس الأربعاء. وقتل 37 متشددا فى ضربتين جويتين أخريين هذا الأسبوع.

وكثفت الولايات المتحدة عملياتها فى الصومال منذ العام الماضى بعد أن خفف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من قواعد الاشتباك. وشنت أكثر من 24 ضربة جوية هذا العام.